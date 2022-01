Accident rutier grav in judetul Constanta. Doi barbati au murit

Accidentul rutier s-a produs sambata, 22 ianuarie, pe DC87, la intrarea in localitatea Galesu, din judetul Constanta. Medicii au constatat decesul a doi oameni. Accidentul rutier s-a produs pe DC87, la intrare in localitatea Galesu, dinspre localitatea Poarta Alba. O masina s-a rasturnat. La fata locului, au ajuns o autospeciala de stingere din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, o autospeciala de descarcerare, un ATPVM, un echipaj SMURD C si doua ambulante (tip C si tip ... citeste toata stirea