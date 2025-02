Accident rutier grav produs langa Ovidiu. O persoana a ramas incarcerata

Un accident grav s-a produs in seara zilei de vineri, 14 februarie, in Judetul Constanta, la iesirea din Ovidiu, spre Galesu. Accidentul rutier a avut loc intre doua autoturisme, in urma impactului, o persoana a ramas incarcerata."Salvatorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati sa intervina aseara la iesirea din Ovidiu, spre Galesu.Potrivit primelor informatii, a avut loc un accident rutier intre doua autoturisme la iesirea din Ovidiu ... citește toată știrea