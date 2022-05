Accident rutier grav provocat de un barbat care nu detinea permis de conducere

Pompierii ISU Dobrogea si echipaje ale Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta au intervenit astazi in jurul pranzului, la un accident rutier produs pe DN39, pe podul de la iesirea din Mangalia spre 2 Mai.Soferul care nu detinea permis de conducere a pierdut controlul volanului si a intrat in parapet."Astazi, in jurul orei 12.30, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 39, dinspre localitatea 2 Mai catre municipiul ... citeste toata stirea