Accident rutier in incinta Portului Constanta, intre doua autoturisme

Un accident rutier s-a produs joi, 9 mai, in incinta Portului Constanta, intre doua autoturisme, conduse de doi barbati. Unul dintre soferi a fost usor ranit, a informat IPJ Constanta."La data de 9 mai, in jurul orei 08.10, politisti din cadrul Serviciului de Siguranta Rutiera au fost sesizati cu privire la faptul ca in incinta Portului Constanta, in zona Portii de acces nr. 6, s-a produs un accident rutier.Politistii deplasati la fata locului au constatat ca impactul s-a produs intre doua ... citește toată știrea