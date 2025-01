Accident rutier in judetul Constanta, in Valu lui Traian. Biciclist, lovit de un autoturism

Un accident rutier a avut loc, in dimineata zilei de luni, 27 ianuarie, in judetul Constanta, pe DN 3, la iesirea din localitatea Valu lui Traian spre Murfatlar; un biciclist fiind lovit de un autoturism.In urma impactului, un barbat de aproximativ 70 de ani, a fost gasit la fata locului in stare de inconstienta.Au intervenit echipaje medicale, cu ambulante SMURD B2 Palas si SMURD C, care i-au aplicat victimei protocolul de resuscitare. ... citește toată știrea