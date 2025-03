Accident rutier in localitatea constanteana Sacele. O masina de politie a intrat intr-un cap de pod

Un politist a fost ranit dupa ce autospeciala in care se afla a intrat in coliziune cu un autoturism si apoi intr-un cap de pod, accident rutier petrecut, duminica, pe DJ 226, in localitatea Sacele, din judetul Constanta.Inspectoratul de Politie Judetean Constanta a informat ca in jurul orei 15:15, politistii din cadrul Serviciului de Siguranta Rutiera au fost sesizati ca pe DJ 226, in comuna Sacele, ar fi avut loc un accident rutier in care ... citește toată știrea