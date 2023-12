Traficul rutier pe DN1 este blocat intre Ploiesti si Brasov, in statiunea Predeal, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. Primele date de la fata locului arata ca cinci persoane primesc ajutor medical.La fata locului sunt se afla echipaje ale Politiei Rutiere si Serviciului Criminalistic care fac cercetari pentru lamurirea conditiilor in care s-a produs accidentul."Traficul rutier este blocat pe DN1, in zona localitatii Predeal, ca urmare a unui accident de ... citeste toata stirea