In dupa amiaza zilei de vineri, 17 iunie a.c., in jurul orei 16:30, pe DN 2A, intre localitatile Slobozia si Bucu s-a produs un accident de circulatie, soldat cu decesul unei persoane.foto: arhivaDin verificarile efectuate la fata locului a reiesit ca, in timp ce un barbat in varsta de 48 de ani, din Bucuresti conducea o motocicleta din ... citeste toata stirea