Accident rutier: Un autoturism in care se aflau 7 persoane, dintre care 5 copii, s-a rasturnat

Pompierii ialomiteni au fost solicitati sa intervina, duminica 23 ianuarie a.c., in jurul orei 20:40, pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de un accident rutier produs in localitatea Glodeanu Sarat, judetul Buzau. In eveniment a fost implicat un autoturism, care s-a rasturnat in afara partii carosabile.La fata locului s-au deplasat trei echipaje cu o autospeciala de stingere, o descarcerare si o ambulanta SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Urziceni, o autospeciala tip ... citeste toata stirea