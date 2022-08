Accident spectaculos la iesirea de pe A4. O masina sare peste sensul giratoriu si ia foc VIDEO

In imaginile surprinse de camerele de supraveghere montate la iesirea de pe A4, in localitatea Ovidiu, se observa mai intai o masina care intoarce pe autostrada, apoi una care sare peste sensul giratoriu. Accidentul rutier s-a produs in dimineata zilei de vineri, 12 august, in localitatea Ovidiu, judetul Constanta.Imaginile video prezinta mai intai un sofer care intra pe A4, merge cativa metri, apoi intoarce pe autostrada si revine in sensul giratoriu.Imediat, de pe Autostrada Agigea-Ovidiu ... citeste toata stirea