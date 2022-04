Accidentele rutiere se tin lant in Constanta: noua persoane ranite, 13 masini avariate in 12 ore

In Constanta devine din ce in ce mai periculos sa conduci. Numarul de accidente este in crestere, iar cel al oamenilor care mor pe sosele a crescut anul trecut cu 40% fata de acum doi ani. Astazi, 1 aprilie, a fost o zi neagra in Constanta. Din pacate, nu este pacaleala. Noua persoane au fost ranite, printre care doi copii, iar 13 masini au fost serios avariate.A inceput prost de dimineata. In jurul orei 08.00, doua autoturisme s-au accidentat pe strada Baba Novac, la intersectie cu strada ... citeste toata stirea