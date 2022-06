Actiune de ecologizare a lacului si a Parcului Tabacarie din Constanta

Duminica, 5 iunie, incepand cu ora 09:30, voluntarii constanteni impreuna cu turistii aflati in Constanta vor curata deseurile de pe lac, de pe maluri si din parc cu barci, caiace, mincioguri, plase.Lacul Tabacarie ar trebui sa fie un simbol al muncipiului Constanta, insa in ultimii ani, deseurile aruncate in mod iresponsabil l-au transformat intr-un adevarat pericol pentru speciile extrem de valoroase care traiesc aici. Lebedele, vidrele, pelicanii sau ratele salbatice traiesc printre ... citeste toata stirea