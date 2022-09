Actiune de tip

Politistii Serviciului Rutier, cu sprijinul politistilor din cadrul Politiei municipiului Medgidia, au desfasurat, in cursul zilei de 17 septembrie, o actiune cu efective marite, pe DN 2A si DN 22, pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere.Actiunea a vizat depistarea conducatorilor auto care nu respecta regimul legal de viteza, fiind organizata cu 2 radare in cascada, pe 2 dintre drumurile nationale pe care, in acest an, s-au inregistrat accidente ... citeste toata stirea