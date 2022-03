Actiune publica la Constanta de solidaritate cu Ucraina

Primaria municipiului Constanta organizeaza sambata, 12 martie, incepand cu ora 12.00, pe platoul din fata intrarii in sediul Prefecturii (bd. Tomis nr. 51), o actiune publica de solidaritate cu Ucraina, in cadrul unei ample initiative de sprijin care are loc, in ziua respectiva, in marile orase din Europa.Pana in momentul de fata, populatia orasului Constanta si-a manifestat in mod convingator si salutar caldura, sprijinul, empatia si solidaritatea cu Ucraina si cu poporul ucrainean, in ... citeste toata stirea