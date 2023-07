Inspectorii Autoritatii Sanitare Veterinare au aplicat amenzi de peste 440.000 de lei in unitatile de alimentatie publica si vanzare cu amanuntul de la Litoral, in perioada 26 - 29 iunie, a informat ANSVSA.Totodata, a fost emisa o Ordonanta de Suspendare a Activitatii pentru un restaurant din Costinesti, iar unei braserii din Mamaia Sud i-a fost interzisa activitatea.Au fost confiscate si directionate catre unitati de neutralizare produse alimentare in cantitate totala de 218 kilograme ... citeste toata stirea