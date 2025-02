Actorul american Gene Hackman si sotia sa au fost gasiti morti in casa lor din Santa Fe

Legendarul actor hollywoodian Gene Hackman (95 de ani) si sotia sa Betsy Arakawa (63 de ani) au fost gasiti decedati, pe 26 februarie 2025, in locuinta lor din New Mexico, relateaza Reuters.Hackman a castigat Oscarul pentru cel mai bun actor pentru rolul lui Jimmy "Popeye" Doyle dintr-un thriller, The French Connection (1971), realizat de William Friedkin si un altul pentru cel mai bun actor in rol secundar pentru rolul lui Little Bill Daggett, ... citește toată știrea