Ada, tanara voluntara care se lupta sa traiasca: "Ma rog in fiecare seara sa ma trezesc a doua zi". Varul ei, pilot de MiG, a murit acum trei luni

Adriana Elena Iliescu (29 de ani) se lupta de sase ani sa traiasca. In tot acest timp, printre operatii si alte tratamente medicale, Ada face voluntariat alaturi de cei din Asociatia Magic pentru a-i ajuta pe copiii care sufera de afectiuni grave. Acum, la randul ei, are nevoie de sprijinul celorlalti. In anul 2016, Adriana a inceput sa-si piarda auzul pe partea dreapta. Desi medicii o asigurau ca totul este in regula, ca timpanul este sanatos, in urma unui RMN a aflat ca sufera de ... citeste toata stirea