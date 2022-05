Administratia Canalelor Navigabile "doneaza" statului toti bani stransi in ultimii ani

Decizie interesanta luata la nivelul Administratiei Canalelor Navigabile SA, care ar urma sa verse la bugetul stat nu mai putin de 30 de milioane de lei, odata cu profitul realizat in 2021. Vorbim despre toti banii pusi deoparte de compania de stat constanteana in ultimii ani, ceea ce ne face sa intelegem ca statul are, din nou, probleme mari cu lichiditatile si incearca sa faca rost de fonduri de la societatile pe care le administreaza.Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA ... citeste toata stirea