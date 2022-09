Adrian Caciu: Investitorii straini au luat cu asalt Romania

Ministrul de Finante Adrian Caciu a declarat ca tara noastra ramane o destinatie importanta pentru investitorii straini, iar datele recente arata ca investitiile straine directe au crescut cu 43,7% in primele sapte luni ale acestui an, ajungand la 5,5 miliarde euro fata de 3,83 miliarde euro cat insumau in perioada similara a anului trecut, scrie news.ro.Adrian Caciu"Romania ramane o destinatie importanta pentru investitorii straini! Avem de-a face cu un context global marcat puternic de ... citeste toata stirea