Aeronave Eurofighter Typhoon si CF-18 Hornet au aterizat in baza militare de la Kogalniceanu

Aeronave Eurofighter Typhoon si CF-18 Hornet au aterizat vineri in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, si in Baza 86 Aeriana de la Borcea.Detasamentul italian, format din aproximativ 150 de militari (piloti si personal tehnic) si aeronave Eurofighter Typhoon, va executa, impreuna cu militarii Fortelor Aeriene Romane, misiuni de Politie Aeriana Intarita (enhanced Air Policing) sub comanda NATO, pentru sase luni, se arata pe pagina de Facebook a Fortelor Aeriene Romane. ... citeste toata stirea