Aeroportul Henri Coanda: unele zboruri au intarzieri la decolare, determinate de degivrarea aeronavelor

Traficul aerian pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti se desfasoara in conditii de iarna, dar in parametri normali, conform planului de zbor, iar aeronavele aterizeaza si decoleaza in siguranta, informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB).Potrivit unui comunicat al CNAB, nicio cursa nu a fost anulata din motive meteo, insa unele zboruri pot inregistra intarzieri de aproximativ treizeci de minute la decolare, determinate de degivrarea aeronavelor, intarzieri care ... citeste toata stirea