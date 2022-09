Aeroportul Mihail Kogalniceanu nu are profit, dar directorii au salarii mai mari decat seful statului

Societatea Nationala Aeroportul International Mihail Kogalniceanu SA are 251 de angajati, iar zeci de posturi sunt cu functii de conducere. In functie de calificari si performante, veniturile pot avea variatii uriase, asa ca unii directori ajung sa castige mai mult decat seful statului. Cel mai mare salariu este cel al directorului general, Bogdan Artagea, care este urmat de directorul economic. Asta, in timp ce compania nu a mai inregistrat profit de ani buni.Tinut captiv intereselor ... citeste toata stirea