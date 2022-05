Afacerile cu casele de amanet nu prea mai merg la malul marii! Video

Casele de amanet sunt tot mai cautate in ultima perioada din cauza situatiei financiare in care se afla constantenii. Alegerea acestora de a-si amaneta obiectele de valoare reprezinta prima solutie atunci cand se afla intr-un impas. Insa, chiar si asa, iata ca afacerile se prabusesc. De ce? Pentru ca, da, oamenii amaneteaza, insa nu mai exista putere de cumparare. Prin urmare, unii afaceristi ne-au declarat ca au ajuns in situatia de a... trage obloanele.Casele de amanet au devenit, incet, ... citeste toata stirea