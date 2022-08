Afaceristul Florin Madar a "pus ochii" pe activele THR Marea Neagra

Florin-Horea Madar, proprietarul distribuitorului de materiale de constructii Temad Brasov, a cumparat in noiembrie 2020 5,1% din THR Marea Neagra, cu sediul in Mangalia, in urma unei tranzactii din 19 noiembrie, pentru 3,3 milioane de lei. La aproape doi ani de la tranzactie, afaceristul a chemat in sedinta actionarii companiei, solicitand informatii cu privire la activele societatii.Pe 3 august 2022, Florin-Horea Madar, actionar al societatii THR Marea Neagra, avand 5,12% din capitalul ... citeste toata stirea