O analiza publicata de Agentia Europeana de Mediu (AEM) arata ca tinerii sunt expusi la niveluri de poluare atmosferica mult mai mari decat limitele recomandate de Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). "Copiii sunt deosebit de vulnerabili la poluarea aerului, de cand sunt in pantece si pana cand ajung la maturitate. Desi numarul de decese premature in aceasta grupa de varsta este scazut in raport cu totalul deceselor in randurile populatiei europene, ele reprezinta o pierdere a ... citeste toata stirea