Aglomeratie la Urgenta, la Constanta, in minivacanta de Sfanta Maria. Peste 2.000 de oameni au cerut ajutorul medicilor

Peste 20 de pacienti s-au prezentat in fiecare ora la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) Constanta, in perioada minivacantei de Sfanta Maria. In total, 1.928 persoane (dintre care 589 copii) au avut nevoie de serviciile medicale ale UPU-SMURD Constanta incepand de vineri, 12 august, si pana marti dimineata, 16 august. Dintre acestea, 352 au ramas internate in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta pentru investigatii suplimentare, ingrijiri si tratament de ... citeste toata stirea