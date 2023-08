Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic s-au intensificat in ultimele ore peDN 1 Ploiesti - Brasov(Valea Prahovei), astfel ca se circula in coloana pe sensul de urcare, in zona localitatii Comarnic, dar si intre statiunile Predeal si Busteni pe sensul de coborare.In conditii de aglomeratie se circula si pe DN 39 Constanta - Vama Veche, intre statiunile Eforie Nord si Eforie Sud, in ambele sensuri.Valori crescute sunt inregistrate si ... citeste toata stirea