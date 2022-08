Agresorul care a desfigurat un barbat pentru 30 de lei a fost condamnat

Laurentiu Cotan si Daniel Vilcu au fost condamnati la 2 ani si 9 luni de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala. Sentinta a fost data de Judecatoria Constanta, pe 1 august 2022 si nu este definitiva. Cei doi sunt acuzati ca in timp ce se aflau zona magazinului Lidl, pe de I.C.Bratianu, au agresat victima, lovind-o cu un box si apoi injunghiind-o cu un cutit, in spate si in picior.Potrivit rechizitoriului, victima avea de primit o suma de bani de la ... citeste toata stirea