Agresorul lui Nuredin Beinur a fost eliberat din arestul preventiv! Mihaita Vasea, martor in dosar

Dupa scandalul in care a fost implicat in luna martie, cand a fost protagonistul unei rafuieli de tip mafiot alaturi de Nuredin Beinur, si altii, Tibi Francezu este din nou liber...pe jumatate. A fost eliberat din arest, insa judecatorii l-au plasat in arest la domiciliu. Agresorul lui Nuredin Beinur a primit vestea pe 3 iunie, iar procurorii nu au formulat recurs. Interesant este ca martor in dosar apare, printre altii, si omul de afaceri din Constanta, Mihaita Vasea.Nuredin Beinur si Tibi ... citeste toata stirea