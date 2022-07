Ai carte, ai parte. "Raftul Verde", prima minibiblioteca stradala deschisa la Constanta

Universitatea Ovidius Constanta, in colaborare cu Biblioteca Judeteana "Ioan N. Roman" din Constanta au inaugurat vineri, 15 iulie 2022, prima minibiblioteca stradala din cadrul proiectului "Raftul verde". Minibiblioteca stradala contine carti provenite din donatii si este amplasata in fata intrarii in Campusul universitar al Universitatii "Ovidius" din Constanta. Proiectul "Raftul verde" este finantat de Consiliul Judetean Constanta si presupune donatii de carte de la comunitate, pentru ... citeste toata stirea