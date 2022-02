Aici isi fac nunta Elena Voinea si Cristian Burci

Elena Voinea si Cristian Burci fac nunta intr-o locatie de vis din Dubai, pe 12 februarie! "The pleasure of your company is requested by CRISTI & ELENA At the celebration of their wedding on February 12 th 2022 at The Emirates Palace Abu Dhabi". Aceasta este invitatia prin care miliardarul Cristi Burci si Elena Voinea spera sa stranga toata "lumea buna" la "nunta secolului", scrie national.roCea mai ieftina camera de la Hotelul The Emirates Palace incepe de la 570 de euro pentru o noapte, ... citeste toata stirea