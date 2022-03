Alerta cu bomba la bordul unei aeronave Turkish Airlines. Au intervenit Fortele Aeriene Romane

Aeronave ale Fortelor Aeriene Romane, aflate in Serviciul de Lupta Politie Aeriana, au executat astazi, 22 martie, o noua misiune de politie aeriana in spatiul aerian national pentru a intercepta si escorta o aeronava civila care opera zborul Turkish Airlines de la Moscova la Istanbul, urmare la informarea organelor de trafic aerian civile despre o alerta cu bomba la bordul aeronavei.Aeronavele romanesti au decolat la ora locala 17:58 si, dupa interceptare, au escortat aeronava civila, in ... citeste toata stirea