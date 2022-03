Alerta cu bomba la bordul unei curse Wizz Air

O aeronava Wizz Air, care efectua o cursa pe ruta Kutaisi (Georgia) - Varsovia (Polonia), in noaptea dintre 19 si 20 martie, a fost escortata pana la iesirea din spatiul aerian romanesc de avioane de vanatoare ale Rortelor Aeriene Romane, dupa o alerta cu bomba, informeaza publicatia specializata Boardingpass.Airbusul A321neo inmatriculat HA-LVI opera in noaptea dintre sambata si duminica zborul Wizz Air W61576 pe ruta Kutaisi - Georgia.In momentul in care s-ar fi aflat in spatiul aerian ... citeste toata stirea