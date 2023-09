Ministerul Apararii Nationale (MApN) a alertat, vineri seara, in urma detectarii unor grupuri de drone care se indreptau spre teritoriul ucrainean, in proximitatea granitei cu Romania, fortele aflate in Serviciul Politie Aeriana si a notificat Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta privind instituirea masurilor de alertare a populatiei din judetele Tulcea si Galati."In noaptea de 29 spre 30 septembrie, fortele ruse au executat o noua serie de atacuri asupra unor obiective din ... citeste toata stirea