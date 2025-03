Alerta sanitar veterinara in Arad si Bihor

Alerta sanitar veterinara blocheaza complet activitatea crescatorilor de oi si capre din judetele Arad si Bihor, chiar in perioada in care pentru oieri era varful de activitate.S-au impus restrictii pentru deplasarea animalelor si sacrificare. Din cauza focarului de pesta din judetul Bihor,oile si caprele nu mai pot fi vandute in piete, ci doar la poarta fermelor, exportul animalelor este oprit.Localnicii din vestul tarii care vor dori sa cumpere miei, o vor putea face direct de la ferme. ... citește toată știrea