ALERTA! Un PERVERS SEXUAL TERORIZEAZA FETELE si FEMEILE din MEDGIDIA. VIDEO

Un pervers sexual terorizeaza Medgidia in ultima perioada, urmarind femeile si masturbandu-se in prezenta lor. Potrivit informatiilor noastre, acesta isi face veacul in zona Cimentul din Medgidia, iar ultima victima a fost o fata pe care acesta a incercat sa o agreseze chiar in scara blocului in care aceasta locuieste, fata reusind sa scape si sa il filmeze in timp ce se masturbeaza. Barbatul, care se numeste Rustem Ervin, nu ar fi la prima abatere, mai multe persoane reclamand purtarea ... citeste toata stirea