Alexandru Mazare va putea fi transferat la alt penitenciar dupa 21 de zile

Alexandru Mazare, fratele fostului primar al Constantei, Radu Mazare, s-a predat marti, 10 mai, si a fost dus la penitenciar dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat la trei ani de inchisoare in dosarul de coruptie legat de construirea campusului de locuinte sociale "Henri Coanda". In acelasi dosar, fostul primar a fost achitat. Alexandru Mazare a fost dus la Penitenciarul Rahova, unde urmeaza sa stea 21 de zile in carantina, dupa aceasta perioada urmand sa fie transferat fie ... citeste toata stirea