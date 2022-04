Alexandru Rafila: Criza climatica se transforma si in crize de sanatate

Criza climatica se transforma si in crize de sanatate, a afirmat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, joi, in mesajul sau cu prilejul Zilei Mondiale a Sanatatii, si a sustinut ca deciziile de orice fel au consecinte directe asupra vietii populatiei si a planetei."Numai impreuna, uniti, autoritati si cetateni, vom putea proteja planeta si sanatatea noastra. Criza climatica se transforma si in crize de sanatate. Deciziile noastre, fie ca sunt ele politice, sociale sau comerciale, au ... citeste toata stirea