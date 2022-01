Alexandru Rafila: Nu excludem sa fie si 40.000 de cazuri pe zi

Ministrul Sanatatii,Alexandru Rafila a facut joi, 27 Ianuarie 2022, o trecere in revista a situatiei nivelului pandemiei din tara noastra de la aceasta ora, in debutul sedintei de guvern.Trendul ascendent al infectarilor continua, aceste valori in jurul a 30.000 de cazuri probabil vor continua pana sambata, dupa care va urma o scadere, in jurul cifrei de 15.000 - 18.000 de cazuri, estimam noi, pentru weeekend.Saptamana viitoare va exista o noua crestere spectaculoasa, sa zicem, adica ... citeste toata stirea