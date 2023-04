Un alpinist indian a fost gasit in viata, dar intr-o stare critica, joi la trei zile dupa ce disparuse intr-o crevasa pe Annapurna, unul dintre muntii cei mai periculosi din lume, situat in Nepal, potrivit AFP, preluat de Agerpres.Anurag Maloo, in varsta de 34 de ani, a cazut intr-o crevasa luni, in timp ce cobora de la o tabara situata la altitudinea de 5.600 de metri pe Annapurna.Elicoptere ale echipelor de salvare au survolat ulterior aceasta zona izolata din masivul muntos.Potrivit ... citeste toata stirea