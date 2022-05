Amanare in cazul cererii Elenei Udrea de suspendare a executarii pedepsei de 6 ani de inchisoare

Un nou termen din procesul in care se judeca recursul in casatie formulat de Elena Udrea si Rudel Obreja impotriva condamnarilor din dosarul "Gala Bute" a avut loc, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Saptamana trecuta, judecatorii Curtii Supreme au respins solicitarea lui Obreja de a fi eliberat din penitenciar pe durata acestui proces.Completul format din 5 judecatori a decis sa amane luarea unei decizii, sustinand ca nu exista o procedura avand in vedere ca Elena Udrea este in ... citeste toata stirea