Ambasada SUA din Romania: Potentiale amenintari langa lacasuri de cult

Ambasada SUA la Bucuresti indeamna cetatenii americani sa manifeste prudenta sporita in apropierea institutiilor religioase din Romania in perioada 11-13 octombrie, potrivit unei alerte de securitate publicata vineri seara pe pagina ambasadei."Ambasada SUA a luat la cunostinta existenta unor potentiale amenintari la adresa unor sinagogi, temple sau moschei din Romania, in perioada 11 - 13 octombrie. Ambasada face apel la cetatenii SUA sa fie foarte prudenti langa lacasuri de cult, in Romania, ... citește toată știrea