Ambasadorul Rusiei spune ca drepturile rusilor din Romania nu ar fi respectate

Ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, a spus intr-o interventie la postul Rossia-24, ca Rusia ar fi trimis o nota catre MAE prin care cerea explicatii privind incalcari ale drepturilor cetatenilor rusi in Romania, potrivit TASS.Potrivit acestuia, MAE ar fi promis ca va lua masuri daca va gasi cazuri concrete.Ambasadorul a vorbit si despre evacuarea din Romania si despre ruta pe care cetatenii rusi de pe teritoriul tarii ar trebui sa o ia pentru a se intoarce in Rusia, in conditiile ... citeste toata stirea