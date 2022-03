Amenda si oprirea constructiei pentru beneficiarul investitiei rezidentiale de pe plaja Corbu

Urmare a aparitiei in spatiul public a unor informatii referitoare la constructia unui complex rezidential de locuinte, pe plaja Corbu, in zona ariei protejate a Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, politisti din cadrul Serviciului de Ordine Publica s-au sesizat din oficiu si au demarat verificari, fiind constatate urmatoarele:La data de 10 februarie, reprezentanti ai Inspectoratului de Stat in Constructii au dispus oprirea lucrarilor, in urma constatarii unor neconformitati.La data de 26 ... citeste toata stirea