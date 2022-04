Amenzi de aproape 1,4 milioane de lei aplicate santierelor de pe Litoral

98% din santierele de constructii de pe litoralul Marii Negre nu respecta legislatia de mediu, iar cele mai multe probleme sunt legate de gestionarea deseurilor, lipsa infrastructurii privind prevenirea dispersiei particulelor in suspensie si lipsa evidentelor privind gestiunea deseurilor, sustine Garda Nationala de Mediu (GNM), intr-o postare pe Facebook.Conform institutiei, in urma controalelor efectuate de catre comisarii de mediu, in perioada 21 martie - 18 aprilie 2022, au fost aplicate ... citeste toata stirea