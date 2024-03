Amenzi de peste 140 de mii de lei aplicate de politistii constanteni, in perioada 8 - 9 martie

In perioada 8 - 9 martie, aproximativ 360 de politisti au actionat, in judetul Constanta, pentru mentinerea ordinii si linistii publice, desfasurarea unui trafic rutier in siguranta si combaterea traficului si consumului de droguri sau alte substante interzise, informeaza IPJ Constanta.Au fost desfasurate, in sistem integrat cu jandarmii, peste 70 de actiuni, in localitatile din judet.Au fost legitimate peste 500 de persoane si au fost verificate aproximativ 300 de vehicule.Totodata, 46 ... citește toată știrea