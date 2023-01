Amenzi de peste 400 de mii de lei aplicate de politistii constanteni in perioada 20-24 ianuarie

In perioada 20-24 ianuarie, peste 1.100 de politisti constanteni s-au aflat la datorie, pentru ca minivacanta prilejuita de Unirea Principatelor Romane sa se desfasoare in siguranta.Astfel, in perioada mentionata nu au fost inregistrate evenimente negative deosebite.La nivelul judetului Constanta au fost organizate peste 460 de patrule in dispozitivul de mentinere a ordinii publice, atat independente, cat si mixte, impreuna cu jandarmii constanteni.Totodata, politistii rutieri au fost ... citeste toata stirea