Amenzi de peste 440 mii de lei aplicate unor unitati de alimentatie publica de pe Litoral

Inspectorii care activeaza in cadrul "Comandamentului Sezon Estival 2022" au dat amenzi de 443.600 lei lei in prima saptamana de activitate, in urma unor actiuni de control la 200 de unitati de alimentatie publica, conform unui comunicat remis, sambata, de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA)."Inspectorii care activeaza in cadrul 'Comandamentului Sezon Estival 2022', in prima saptamana de activitate, au verificat 200 de unitati de alimentatie ... citeste toata stirea