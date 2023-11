Inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala (DGAF) din cadrul ANAF au efectuat, in perioada 13-19 noiembrie 2023, actiuni de control antifrauda la nivel national, in scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale din domeniul comertului cu amanuntul si prestarii serviciilor direct catre populatie, precum si in alte domenii economice in care, ca urmare a analizelor de risc efectuate la nivelul institutiei pe baza informatiilor detinute, au fost identificate fenomene de indisciplina ... citeste toata stirea