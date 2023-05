Directia de Sanatate Publica (DSP) Constanta a dat amenzi in valoare totala de peste 51.000 de lei in urma controalelor pe care le-a facut in minivacanta de 1 Mai, la patru festivaluri ce s-au desfasurat pe litoral.Potrivit unui comunicat de presa transmis de DSP Constanta, scopul actiunilor de control la festivalurile Grill Fest, Beach Please, Sun Waves si Bonheur a fost verificarea conformarii la normele de igiena si sanatate publica in unitati de alimentatie publica pentru a preintampina ... citeste toata stirea